Pandemiyi en az hasarla atlatacağız

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 21. olağan genel kurulda güven tazeleyip dördüncü kez başkan seçildi. Ibis Styles Hotel Bornova'da yapılan genel kurulun ardından üyelere teşekkür eden İşler, "Ülkemiz ve bölgemizin dünya turizm pazarındaki rekabet gücünün arttırılması, sektörde kalitenin uluslararası standartların üzerine taşınması için çalışırken güveninizle şevk verdiniz. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde sektörümüzün sorunlarının çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Turizmin başladığı İzmir'de kurulan ETİK 63 yıllık geçmişe sahip koca bir çınar. Merhum duayen turizmci Haluk Nişlioğlu'ndan devraldığımız bayrağı daha ileri taşımanın gayreti içindeyiz. Sektörümüz korona virüs pandemisini en az hasarla atlatacak. Tüm sektörün kenetlenmesi bizi başarıya ulaştıracak" dedi. Genel kurulda İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç ve TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır yapılan çalışmalara anlattı.

YENI YÖNETIM KURULU

SEÇİMLERE tek listeyle gidilirken, ETİK yönetim kurulu Mehmet İşler'in başkanlığında şu isimlerden oluştu: Uğur Şahbaz, Orhan Belge, Haluk Alay, Teoman Şensoy, Bülent Süzer, Didem Ersoy, Sevil Görgülü, Makbule Beyenç, Güner Güney, Serkan Sığınmış, İlter Yılmaz, Reyhan Koç, Selin Avşar İnanlı, Funda Çam, Bilge Durdu, Özgür Ardil, Bülent Tercan, İbrahim Babak, Murat Akın, Erhan Çetin, Ferhan Ademhan, Mine Dervişoğlu, Murat Ağbaba, Deniz Tokgün, Şinasi Akçay, Süleyman Hakan Aydın, Halil Yeni, Fuat Ballıca.

ETİK Denetim Kurulu'nda Sinem Kurtural, Fatma Karabüber, Sinem Türksoysal, Danışma Kurulu'nu ise Abdulaziz Ediz, Alp Timur, Zeki Hozer, Tayfur Settar Kaplan, Ali Onar, Ali Çağatay görev yapacak.

TOLGA TEKİN