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Haberler Ekonomi Son dakika: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Son dakika: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli de ikramiye ödeme tarihlerini merakla araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu
İHA

07.07.2021, 10:11 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021, 10:18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklayan Bakan Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi. Bakan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

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