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Haberler Ekonomi Son dakika: Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu

Son dakika: Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu

Son dakika haberi.... Kamu işçilerine yapılan zam teklifi belli oldu. Buna göre; Brüt olarak 3577 TL ile 3750 TL arasında alanlara 100 TL, brüt olarak 3750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara ise 60 TL seyyanen zam teklif edildi.

Son dakika: Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu

08.07.2021, 15:26 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021, 16:12

Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100 lira seyyanen zam teklif etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

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