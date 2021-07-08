Tiryaki’den genç girişimciye destek

EGE Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, EBSO geçmiş dönem başkanlarından Ege Otomotiv Derneği üyesi, otomotiv sektörünün duayen isimlerinden Tirsan Kardan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki'yi ziyaret etti. Manisa OSB'de bulunan Tirsan Kardan. A.Ş tesislerinde gerçekleşen ziyarette EGOD üyelerine deneyimlerini aktaran Tiryaki, "sürdürebilirliğe" vurgu yaptı. Torun, Tiryaki'nin yeni nesillere yönelik eğitim odaklı toplantılara katılacağını ifade etti.

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