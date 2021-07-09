Ev hanımıyken iş kadını oldu

50 yaşındaki Saadet Daşdeler, Kapadokya'da varlıklı bir ailede dünyaya geldi. 19 yaşına geldiğinde ise yine varlıklı biriyle evlenen Daşdeler, eşinin otelleri ve şirketleri olması nedeniyle zenginlik içerisinde yaşadı, kendisini de hep 'ev hanımı' olarak tanımladı.

İHRACATA BAŞLAYACAK

Daşdeler'in dönüm noktası ise o dönem 3 yaşında olan kızının "Anne sen büyüyünce ne olacaksın?" sorusu oldu. Hayatı boyunca başkalarının gölgesinde yaşadığını fark eden ve bir şeyler üretmek isteyen Daşdeler, ilgi alanı olan takılar üzerine yoğunlaştı. Takı tasarımı konusunda çeşitli kurslar alan Daşdeler, önce eşinin takı şirketinde ürettiği ürünleri sergiledi, ardından oğlunu ve kızını da yanına alarak İzmir'e yerleşti. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Daşdeler, İzmir'de takı tasarımı işi kurdu. Doğal taş, altın, gümüş, pırlanta ve elmasları kullanarak dikkat çekici tasarımlar yapan Daşdeler, ürünlerini ihraç etme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

BÜTÜN KADINLAR ÇALIŞMALI

Altın kafesten çıkarak kendi başarı hikayesini yazdığını belirten Daşdeler, "Tek başına bir güç olmak çok güzel bir duyguymuş. Bir kadının başarı hikayesi yazması için illa yoksulluktan gelmesine gerek yok. Ben varlık içinde yaşıyordum ama kaybolmuştum, başkaları için yaşıyordum. 'Saadet böyle oturmalı, Saadet böyle konuşmalı, Saadet böyle yürümeli' gibi cümlelerle her hareketime dikkat etmek zorundaydım. Artık bir konu mankeniydim. Bu yüzden yoksul ya da varlıklı fark etmez her kadının kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor. Hangi bütçeye sahip olurlarsa olsunlar kadınlar çalışmalı" dedi.



KIŞIYE ÖZEL TASARIMLAR

TASARIMLARINDAN da bahseden Daşdeler, "Altınla gümüşe sanat katarak ihracat hedefliyoruz. Gümüş, pırlanta, doğa taş ve altını bir araya getirerek sanatsal dokunuşlarla motifler işliyoruz. Bu takılar oldukça rağbet görüyor. Doğal taşları birleştirirken uyumlarına dikkat ediyoruz. Yaptığımız ürünler kişiye özel oluyor" dedi.



BAŞARISINI ISPATLADI

EV hanımlığından iş kadınlığına uzanan süreci anlatan Daşdeler, "Küçük bir sermaye ile dükkanımı açtım. Atölye de kurarak kendi tasarımlarımı yapmaya başladım. Şu anda kişinin enerjisine göre doğal taşlar seçip mistik, mitolojik tasarımlar yapıyorum. Tasarımlarımı yurt dışından gelen turistlere de satıyorum ancak şimdi de ürünlerimi ihraç etme noktasındayım. Bir ev hanımının nerelere geleceğini insanlara göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.