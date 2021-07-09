İşçi ücretlerine yapılacak artışa ilişkin görüşmeler başladı

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zamma yönelik görüşmeler başladı. İşçilere yapılacak olan zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikalar taleplerini iletti. Türkİş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, mevcut brüt ücretten yaklaşık bin lira fazlasını talep etti. Şu anda 3 bin 750 olan brüt ücretin, 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi istendi.

BÜYÜK FARK VAR

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, hükümetin 700 bin kamu işçisine yönelik zam teklifi de ortaya çıktı. Brüt 3577 TL ile 3750 TL arasında alanlara 100 TL, brüt 3750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklifi Türkİş ve Hak-İş'e sunuldu. Son ortaya çıkan rakamlar sonucunda sendikanın istediği artışla hükümetin teklifi arasında 10 kata yakın fark olduğu görülürken, kamu işçilerine yönelik zam görüşmelerinin sıkı geçmesi bekleniyor.

700 BIN ISÇIYI ILGILENDIRIYOR

GEÇTİĞİMİZ yıllarda 200 bin kişinin yakından takip ettiği görüşmelerin kapsamına bu yıl, taşerondan kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçen işçiler de dahil oldu. İşçi sayısının artmasıyla birlikte bu yıl 700 binden fazla işçinin sosyal ve mali hakları sonuçlardan etkilenecek.