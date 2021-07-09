Nakdi ücret desteği bugün hesaplarda

HÜKÜMETİN hem işçi hem işvereni korumak için yaşama geçirdiği nakdi ücret desteğinde Haziran ayı ödemeleri bugün itibariyle hesaplara yatırılacak. Müjdeli haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

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