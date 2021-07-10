Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna Atanacak Adaylar için Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.