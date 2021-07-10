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Haberler Ekonomi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacak

10 personel alacak

10 personel alacağını duyurdu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacak

10.07.2021, 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021, 10:51

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna Atanacak Adaylar için Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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