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Haberler Ekonomi Gebze Teknik Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak

12 Öğretim Üyesi alacak

12 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Gebze Teknik Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak

10.07.2021, 10:54

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23., 24/e maddesinde belirtilen şartlar için web sayfasında yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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