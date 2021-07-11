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Haberler Ekonomi Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor

Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor

Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor

11.7.2021

ENDEMİK bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan, Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle Samsun'da ekimi yapılan salep orkidesi, çiftçinin yüzünü güldürdü. Yaş olarak kilogramı 100 lira, kurutulmuş şekilde 750 lira, çekilmiş toz halinde ise bin liradan satılan salep orkidesi, kazancıyla üreticileri sevindirdi.
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