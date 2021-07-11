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Haberler Ekonomi Trenler 12 Temmuz'da seferlerine başlıyor

Trenler 12 Temmuz'da seferlerine başlıyor

11.7.2021

YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28 Mart 2020'de seferlerine ara verilen ana hat trenleri, 12 Temmuz'dan itibaren 12 farklı güzergahta yeniden seferlere başlayacak. Doğu Ekspresi başta olmak üzere Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi ve Göller Ekspresi yeniden seferlerine başlamaya hazırlanırken, biletleri de TCDD Taşımacılık'ın resmi internet sitesi, gişe ve acentelerden satışa sunuldu. Trenlerin yeniden seferlerine başlamasıyla tarihi, doğal ve kültürel zenginliğe sahip birçok şehir ve ilçede iç turizmin hareketlenmesi beklenirken, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak vatandaşlara da konforlu ve güvenli seyahat imkanı sunulacak.
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