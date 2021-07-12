Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı'nın Muvazzaf Astsubay ihtiyacının Karşılanması maksadıyla Jandarma Astsubay meslek Yüksekokulu'na 712 erkek öğrenci temin edilecek.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 712 öğrenci alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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