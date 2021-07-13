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Haberler Ekonomi Sanayiciler ikinci yarıdan çok umutlu

Sanayiciler ikinci yarıdan çok umutlu

Sanayiciler ikinci yarıdan çok umutlu

13.7.2021

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin ham madde ve lojistik anlamında avantajlı olduğunu belirterek, yılın ikinci yarısının bütün hedefleri tutturup geçecekleri bir dönem olacağını söyledi. Yılın ilk yarısında 100 milyar dolar ihracat hedeflediklerini anımsatan Gülle, "Üçüncü çeyrekte de 50 milyar dolarlık dilimleri gerçekleştirdik. Tahmin ediyorum önümüzdeki Temmuz ayında, geçen yılın 7'nci ayından bu yılın 7'inci ayına kadarki süreçte 200 milyar dolar ihracatı gerçekleştireceğiz" dedi.
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