Sebze meyvede ihracat hedefi 1.8 milyar dolar

Pandemide talebi artan meyve sebze mamullerinde Türkiye'nin 6 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 936 milyon dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin meyve sebze ve mamulleri ihracatı 2020 Ocak-Haziran döneminde 777 milyon dolar oldu. 100'ün üzerinde ülkeye giden meyve sebze mamullerinde ilk sırada 133 milyon dolarla Almanya yer aldı. İhracatın yüzde 23 artışla 114 milyon dolara çıktığı ABD ikinci sırada, 83 milyon dolarlık satışla Irak üçüncü sırada yer aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2020'de birçok tarım ürününde ihracatın arttığını belirtti ve geçen yıl meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 9 artışla 1 milyar 683 milyon dolar olduğunu anımsatarak, "Birçok mamulde ihracat rekoru kırıldı. Bunların başında turşu geliyor. Yılsonundaki rekor hedefimiz 1.8 milyar dolara ulaşmak" diye konuştu.