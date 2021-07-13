Yatırım fırtınası

Türkiye, ekonomide pandeminin olumsuz etkilerini azaltmayı başardı. Folkart'ın İzmir kent merkezinde 4 milyar, İzmirli Lezita'nın da Kahramanmaraş'ta 1.35 milyar liralık yatırım yapacağını açıklamasının ardından Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) ve Ege Serbest Bölgesi'ne yatırımcı akını başladı. ESBAŞ, Bergama'da kuracağı ve 2 milyar dolarlık yatırıma evsahipliği yapması hedeflenen Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarını hızlandırdı.

12 ARSAYA 200 TALEP

İAOSB'de Tariş arazisinden üretilen sanayi imarlı 12 arsa için talep patlaması yaşanıyor. Yeni Asır'a konuşan İAOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş, 12 arsaya daha satış yöntemleri bile netleşmeden 200'ün üzerinde talep geldiğini açıkladı. Bölgedeki elektrik, doğalgaz ve su tüketimlerinin de sanayideki canlanmayı gösterdiğini ifade eden Uğurtaş, "Haziran'da 2020'nin aynı ayına göre elektirikte yüzde 22 tüketim artışı var. Bu rakam bir önceki aya göre ise yüzde 14.94 düzeyinde. Yılın ilk 6 ayındaki artış ise, yüzde 14.9" dedi. Uğurtaş, pandemide Uzakdoğudaki siparişlerin bir kısmının Türkiye'ye kaydığına da dikkat çekti ve yatırımcının iştahının arttığını söyledi.

YENİ BÖLGE İÇİN GAZA BASTI

Canlanma İzmir'in ihracat üssü Ege Serbest Bölgesi'ne de yansıdı. ESBAŞ, Bergama'da kuracağı yeni Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin çalışmalarını hızlandırdı. ESB'nin yıl sonunda 4 milyar doların üzerinde ticaret hacmine ulaşmasının beklendiğini ifade eden ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, "2021 yılında 7 milyon dolarlık yatırım planımız var. Yerli ve bayancı yatırımcıların bölgedeki yatırımları ise bu yılın 7 ayında 70 milyon doları buldu. Yeni yatırım planlarının gerçekleşmesiyle bölgeye 100 milyon dolarlık yatırım gelecek" dedi. Yatırımı hızlandırılan Batı Anadolu Serbest Bölgesi hakkında bilgi veren Güler, "Bu alanda toplam 2 milyar dolar yatırım yapılacak, ayrıca yıllık 4 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleşeceği öngörülüyor. Toplamda 20 bin kişinin doğrudan istihdam edileceği, dolaylı istihdam ile 100 bin kişiye geçim kaynağı yaratabilecek bir proje olacak" dedi.

TAŞIMACILIK ÇOK HAREKETLİ

Arkas Holding CEO'su Önder Türkkanı da grup olarak Kocaeli'deki demiryolu limanı yatırımlarının hızla sürdüğünü söyledi. Burada arazi alımlarının bittiğini ifade eden Türkkanı, arazinin ıslah çalışmalarının da bir yıl sürmesinin beklendiğini ifade etti. Türkkanı, "Deniz taşımacılığının ve lojistik sektöründe büyük bir hareketlilik yaşandığı bugünlerde Arkas, ana iş konularında yatırımlarına devam ediyor. Özellikle Kocaeli'deki demiryolu limanı olacak Railport ve Autoport'taki çalışmalarımız öne çıkıyor" dedi.

İZMİR'E NİTELİKLİ GÖÇ VAR

Arkas Grubu'na ait modern duvar blokları üreten Ponceblok A.Ş'nin satışlarında da artış olduğunu açıklayan Türkkanı, "İnşaat sektöründe de bir hareketlilik var. İzmir'e nitelikli nüfus göçü yaşanıyor. Pandemi, yaşam kalitesi yüksek şehirleri öne çıkardı. Özellikle Urla ve Çeşme'ye yoğun talep gözleniyor. İstanbul plakaları yanında Ankara, Bursa ve Antalya ağırlığı dikkati çekiyor" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ