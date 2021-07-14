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Haberler Ekonomi Baran’dan karşılıksız çek için ‘fon’ önerisi

Baran’dan için ‘fon’ önerisi

Baran’dan karşılıksız çek için ‘fon’ önerisi

14.7.2021

ANKARA Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Meclis gündemindeki çek düzenlemesine ilişkin, "Karşılıksız çekte, lehtarın alacaklarını peşin tahsil etmesine, keşidecinin de taksitle ödeyebilmesine imkan veren, kamunun destekleyeceği bir fonla çözüm üretilebilir" dedi. Baran, yazılı açıklamasında, TBMM gündeminde bulunan torba yasa teklifiyle çek konusunda yeni düzenleme yapıldığını hatırlatarak, bu yolla borçluların mağduriyeti giderilirken alacaklıların mağdur edilmemesi gerektiğini bildirdi.
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