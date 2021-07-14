Otogardan 50 bin yolcu çıkış yapıyor

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala İzmir Otogarı'nda hareketlilik başladı. Gün içerisinde 940 aracın çıkış yaptığı ve bu sayının önümüzdeki günlerde bini aşacağı tahmin edilirken, otogarda aşı standı da açıldı. Aşı olmak isteyen yolcular, aşılarını olup yolculuğa çıktı. İZOTAŞ İşletme büro personeli Abdullah Yılmaz, "Otogarda yoğunluk başladı. İlçe otobüsleriyle yolcu rakamı 50 bini geçiyor. İlerleyen günlerde bu rakam 80 binleri bulur. Firmalar her gün ilave araç ekliyor" dedi.

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