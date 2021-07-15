  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yeraltında çalışan maden işçilerine 732 bin lira hibe

Yeraltında çalışan maden işçilerine 732 bin lira hibe

Yeraltında çalışan maden işçilerine 732 bin lira hibe

15.7.2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 ilde 80 yeraltı maden işletmesinin faydalandığı Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında ilk destek ödemesini yaptı. AB ve Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği bu programda, pandemide iş sağlığı ve güvenliği alanında yoğun çalışma gösteren maden işyerlerine toplamda 732 bin lira destek sağlandı. İşyeri başına 39 bin liraya varan destek ödemeleri, 9 Temmuz'da yapıldı, 60 maden işyerine ödeme gerçekleştirildi.

24 AY BOYUNCA VERİLİYOR
Bu destek, yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık veriliyor. Destek için, işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yeraltı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yeraltı kömür madenleri faydalanıyor. Bu destek 24 ay boyunca veriliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeraltında çalışan maden işçilerine 732 bin lira hibe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.