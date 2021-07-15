Yeraltında çalışan maden işçilerine 732 bin lira hibe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 ilde 80 yeraltı maden işletmesinin faydalandığı Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında ilk destek ödemesini yaptı. AB ve Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği bu programda, pandemide iş sağlığı ve güvenliği alanında yoğun çalışma gösteren maden işyerlerine toplamda 732 bin lira destek sağlandı. İşyeri başına 39 bin liraya varan destek ödemeleri, 9 Temmuz'da yapıldı, 60 maden işyerine ödeme gerçekleştirildi.

24 AY BOYUNCA VERİLİYOR

Bu destek, yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık veriliyor. Destek için, işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yeraltı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yeraltı kömür madenleri faydalanıyor. Bu destek 24 ay boyunca veriliyor.