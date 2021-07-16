Afyonkarahisar'da icradan satılık 88 metrekare daire

Mahkeme Afyonkarahisar'da bulunan 88 metrekare ve 3+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin giriş kapısının çelik kapılı, iç hacim kapılarının Amerikan pres kapı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 23.09.2021 10:00 belirlendi.