"AİLE Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da aylık bin 500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.
Aile hekimlerine ek ödeme Resmi Gazete’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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