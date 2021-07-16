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Haberler Ekonomi Aile hekimlerine ek ödeme Resmi Gazete’de

Aile hekimlerine ek ödeme Resmi Gazete’de

Aile hekimlerine ek ödeme Resmi Gazete’de

16.7.2021

"AİLE Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da aylık bin 500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.
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