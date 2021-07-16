Aile hekimlerine ek ödeme Resmi Gazete’de

"AİLE Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da aylık bin 500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.

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