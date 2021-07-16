Kahramanmaraş'ta icradan satılık arsa

Mahkeme Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan 434 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın Ç.Cerit ilçesine 14 km, Yeşiloba ilkokuluna 1 km uzaklıkta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 25.08.2021 10:00 belirlendi.