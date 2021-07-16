Mahkeme Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan 434 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın Ç.Cerit ilçesine 14 km, Yeşiloba ilkokuluna 1 km uzaklıkta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 25.08.2021 10:00 belirlendi.
Kahramanmaraş'ta icradan satılık arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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