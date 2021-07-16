Sahillerde erken bayram sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamasının ardından, dünyanın ve Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden olan Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye ve Ula'ya bağlı Akyaka'da hareketlilik başladı. Otellerin rezervasyonları 2 katına çıktı. Mavi yolculuk yapan günlük, haftalık tekneler rezervasyonlarını kapadı.

Otobüs ve uçaklar için ek seferler konuldu. Bodrum'a 1 milyonun üzerinde tatilci gelmesi beklenirken Marmaris- Datça yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Fethiye'ye de tatilciler gelmeye başladı. Sakin Kent unvanlı Akyaka plajı ise tatilcilerle doldu taştı.

ÖLÜDENİZ YİNE POPÜLER

Fethiye'de de vatandaşlar ve yabancı turistler Kumburnu ile Belcekız Plajı'nda denize girdi, bazıları da güneşlendi. Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu. Ölüdeniz'e gelen tatilciler tekne turlarıyla Kelebekler Vadisi'nden Kabak Koyu'na, Gemiler Koyu'ndan Soğuk Su Koyu'na kadar pek çok koya giderek gönüllerince eğlenip dinleniyor.

İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ!

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde tatilci patlaması yaşanıyor. Doğa harikası Akyaka'da yerli ve yabancı turistler güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı ve serinlemek için sık sık denize girdi.

İLÇELERDE NÜFUS NORMALİN İKİ KATI

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, tatilcileri rezervasyonsuz gelmemeleri konusunda uyardı. İlçe belediyelerin şimdiden nüfusunun iki katına çıktığını belirten Başkan Gürün, "Temennimiz vatandaşlarımızın mutlak surette rezervasyon yaparak buraya gelmeleri. Burada aradıklarını bulamayınca geri dönüşü de göze alamıyorlar ve bir ağacın altına araçlarını çekerek birkaç gün kalma yoluna gidiyorlar. Plajlar oldukça dolu. Bu büyük bir sıkıntıya sebep oluyor. Denizlerimizde de yoğunluk var. Bütün teknelerimiz rezerve edilmiş durumda. Onların da atıkları var. Dolayısı ile istiap haddini aşan bir durum var" dedi.

FERDİ YAVUZ