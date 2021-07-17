Bayram göçü

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşların yaptırdıkları rezervasyonlarla Ege ve Akdeniz'deki oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Muğla'da Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde tatillerini geçirmek üzere yollara dökülen tatilciler, kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerine vatandaşların akın etmesiyle Muğla'nın Denizli, Aydın ve Söke girişlerinde konvoylar oluştu. İl genelinde otellerin yanı sıra çadır kampları da doldu, evler fahiş fiyatlarla kiralandı. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin, "Doluluk oranları beklentimizin üzerinde. Bodrum'da her kesime hitap edecek konaklama tesisleri var" dedi.

EV KİRALARI 20 BİN LİRA

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, otellerin tamamına yakınının dolduğunu açıklayarak, "Ancak herkes tatile arabasıyla geldiği için Fethiye merkezinde ve tatil beldelerinde aşırı yoğunluk var. Tatilcilerden trafikte hoşgörülü olmalarını rica ediyoruz" dedi. İl genelinde günlük kiraların 3 ila 20 bin lira arasında değiştiği öğrenildi.

BAŞKAN GÜRÜN UYARDI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tatilcilere, 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısını tekrarladı. İlçe belediyelerinin nüfusunun 2 -3 katına çıktığını belirten Gürün, "Rezervasyonsuz gelen vatandaşlarımız maalesef bir ağacın altını mekan edinerek tüm ihtiyaçlarını orada görmek zorunda kalıyorlar. Sağlıklı bir turizm ve tatil için rezervasyonsuz gelinmemesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

PLAJLAR TIKLIM TIKLIM

Aydın'ın Kuşadası, Didim ve İzmir'in Çeşme ilçelerinde de oteller doldu. 40 bin yatak kapasiteli Kuşadası'nda bayram rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Başta Sevgi Plajı olmak üzere sahillerde boş yer kalmadı. Didim Altınkum Plajı'nda izdiham yaşandı. Çeşme'ye gelen tatilciler de plajlara akın ederken, sörf meraklıları Alaçatı'yı tercih etti. Her yaştan sörf meraklısı Alaçatı'da sörf keyfi yaşarken, denizde de renkli görüntüler oluşuyor. Son yılların gözde koyu Deliklikoy ise iğne atsan düşmeyecek durumda.

ÇEŞME, TURİZMİN İLGİ ODAĞI OLDU

OTELLERIN büyük doluluk oranı yakaladığını belirten Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Otellerimiz tedbirlerden taviz vermeden hizmet sunuyor. Ama halkımız da maske-hijyenmesafe kuralına uymalı" dedi. Çeşme'nin yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğuna dikkat çeken Tercan, "Yüzde 90 oranında otellerde doluluk oranı var. Ay sonuna kadar yüzde yüzü bulabiliriz. Çeşme'de, Foça'da, Ürkmez-Gümüldür-Seferihisar'da her keseye uygun tatil yapma imkanı bulunabiliyor" dedi.