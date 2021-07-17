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Haberler Ekonomi Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

17.07.2021, 09:54

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu'nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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