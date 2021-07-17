Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu'nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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