Afyon'da icradan satılık arsa!

Mahkeme Afyon'un Şuhut ilçesinde bulunan 9409 metrekere büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın Şuhut İlçesi Karaadilli kasabası karayoluna bitişik durumda olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 25.08.2021 14:30 belirlendi.