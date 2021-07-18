Bayram çılgınlığı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi turistik bölgelere akın etti. Cumadan itibaren otellerde neredeyse yüzde yüz doluluk oranlarının yakalandığını belirten turizmciler, "Ege'nin incileri Çeşme, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris'te trafik yoğunluğu artıyor. Dünden itibaren İstanbul, Adana ve Ankara'dan binlerce araç tatil bölgelerine hücum ediyor. Aşırı doluluk şehirlerarası otobüs terminallerinde kendini gösteriyor.

Firmalar tarafından konulan ek seferlerde bile biletler arife öncesinde tükendi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesindeki otellerde tüm odalar doldu diyebiliriz. Bu hareketliliğin Ağustos sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz" dediler. Tatilcilerin yanı sıra milyonlarca insan da aile ve akraba ziyaretleri için yollara çıktı. Türkiye'de 9-10 günlük sürede 10 milyonu aşkın insanın seyahat edeceği ve milyarlarca liranın turizme akacağı açıklandı.

EK SEFERLER TÜKENDİ

Tatille birlikte İstanbul'dan çıkış trafiği kilitlenirken, İstanbul'a gelen araç sayısı da neredeyse elle sayılacak kadar düştü. Çeşme ve Bodrum'da ilçe girişilerdinde uzun kuyruklar oluşurken, belediyelerde izinler iptal edildi. İzmir Otogarı'nda artan talepler nedeniyle İZOTAŞ yönetimi tarafından firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından birçok yere ek seferler konuldu. Ancak yoğun talep patlaması nedeniyle otogarda bile kilitlenmeler yaşandı ve ek seferlerin biletleri kısa sürede tükendi.

PANSİYONLAR DA DOLDU

Tatil bölgelerindeki 5 yıldızlı otellerin yanı sıra butik oteller ve pansiyonlarda da yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını belirten turizmciler, "İç piyasa için uzun bir tatil fırsatı doğdu. Pandemi nedeniyle evlerinde kalan insanlar daha fazla tatile ihtiyaç duymaya başladı. Bayram sonrasında da otellerin yerli turist için ayırdıkları payların tamamen dolacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 1 Temmuz'dan itibaren Karadeniz bölgesinin hareketlenmeye başladığını vurgulayan turizmciler, "Otobüslerle yapılan yurtiçi turların da hızlanmasıyla turizmcinin yüzü güldü. 2 yıldır bayram tatillerinde otellerin tam dolmadığını belirten yetkililer, tatilin ilaç gibi geldiğini söylediler.

10 BİN OTOBÜS YOLLARDA

Tatil bölgeleri dışında memleketine gitmek isteyen vatandaşlar da şimdiden otogarlarda hareketliliği artırdı. İstanbul Otogarı'ndan bir günde çıkan araç sayısının 2 bini aştığını dile getiren yetkililer, İzmir'de ise bu rakamın bin 400'e kadar geldiğini belirtiler. Bugün İzmir ve İstanbul'dan çıkacak otobüs sayısının daha da artacağı belirtildi.

KİRALIK ARAÇ VE TEKNE BULUNMUYOR

TATILDE en yoğun hareketliliğin yaşandığı alanlardan biri ise otomobil, yat ve tekne kiralama sektörü oldu. Turizmciler yat ve tekne kiralamaya inanılmaz bir talep olduğunu ifade ederek, "Gelen talepleri mevcut yatlar karşılamıyor. Bayram dönemi için yat ve tekne kiralamak isteyen yerli turist sayısı patladı. Kalabalık otellere girmek istemeyen tatilciler izole tatil için yat ve tekne kiraladı. 3-4 aile bir araya gelerek tekne kiralıyorlar. Ancak şu anda tekne ve yat bulmak neredeyse imkânsız hale geldi" dedi. Araç kilarama şirketlerinde de bayram tatilinin yanı sıra neredeyse Ağustos sonuna kadar araç bulmakta zorluk çekildiği belirtildi.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

İZOTAŞ Başkanı Murat Niyazoğlu, "Pandemi gereği mesafe, hijyen ve maske kurallarına dikkat ettiğimiz otogarımızda her türlü tedbir alındı. Vatandaşların mağdur olmaması için hemen hemen her hatta ek seferler konuldu. Ancak yoğun talep nedeniyle ek seferler bile tükendi. Otogarı tercih ederek ailelerini, yakınlarını ziyarete giden tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

FATİH ŞENDİL