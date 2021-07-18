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Haberler Ekonomi Dönüş biletlerini bile alanlar oldu

Dönüş biletlerini bile alanlar oldu

Dönüş biletlerini bile alanlar oldu

18.7.2021

ŞEHIRLER arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs biletlerinin tükendiğini söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, "Bazı vatandaşlar dönüş biletlerini de aldılar" dedi. Dün İstanbul'dan 1500 sefer yapıldığını ve bunların bugünden itibaren ek seferlerle daha da artacağını söyleyen Özcan, "Bayramda günlük 2 bin 200 seferin üzerine çıkmayı bekliyoruz. Ek seferler için genelge 9-31 Temmuz tarihi için yayınlandı. Genelgenin erken yayınlanması sayesinde yolcularımız mağdur olmadı" diye konuştu.

HÜSEYİN KILIÇ

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