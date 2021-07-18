‘Veriler ikinci çeyrekte güçlü büyümeye işaret’

İKTİSADİ Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ikinci çeyrekte yüzde 20 düzeyinde bir büyüme gerçekleşebileceğini belirterek, "İhracat rakamları, üretim ve kapasite kullanım oranları da ikinci çeyrekte güçlü bir büyüme yakalanacağına işaret ediyor. İkinci çeyrekte, pandemiye yönelik tedbirler nedeniyle hizmetler sektörünün katkısının zayıf kalacağını, ancak ekonominin lokomotifi olan sanayi ve tarım sektörlerinden büyümeye güçlü katkı gelmesini bekliyoruz" dedi.

BİRLEŞİK KRALLIK ETKİSİ

Ayhan Zeytinoğlu, Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin ticaret fazlası verdiği, otomotiv, dayanıklı beyaz eşya gibi ürünlerde önemli ihracatı olan bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelen yatırımlarda da Birleşik Krallık'ın ön planda yer aldığını aktaran Zeytinoğlu, "Geçen yılın sonunda imzalanan STA ile Birleşik Krallık ve Türkiye arasında serbest ticaretin devamı sağlandı. Ancak Brexit ile Birleşik Krallık Gümrük Birliği'nden ayrılmış oldu. STA'ya göre 2 yıl içinde daha ileri bir anlaşma için Türkiye ve Birleşik Krallık müzakerelere başlayabilir" ifadelerini kullandı.