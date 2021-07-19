Ekonomi raporuyla kara propagandaya yanıt

AK Parti'nin ekonomiyle ilgili gelişmeleri kapsayan raporunda muhalefetin kara propagandasına yanıt verildi: Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2021'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 6.1'den 6.8'e revize etti. IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgında Türkiye, G20'nin yükselen ekonomileri arasında yüzde 9.4'lük oranla en fazla ekonomisine likidite desteği sağlayan ülke oldu. Moody's, Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminini Şubat'ta yüzde 3.5'ten 4'e çıkarırken, 2022'ye ilişkin büyüme tahminini yüzde 4'ten 5'e yükseltti. Fitch, 2021 yılı büyüme öngörüsünü yüzde 3.5'ten 6.7'ye çıkarırken, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 4.5'ten 4.7'ye yükseltti. OECD Mart raporunda, Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisi yüzde 2.9'dan 5.9'a çıkarıldı. 2022'de yüzde 3.2 büyüyeceği tahmin edilen ekonominin gelecek yıl büyüme öngörüsü ise yüzde 3 olarak güncellendi.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AZALDI

Raporda TÜİK'in verileri de yer aldı. Sanayi üretimi Mayıs'ta yüzde 1.3, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 40.7 arttı. 2021 yılı Mayıs'ında bir önceki yılın aynı ayına göre perakende ciro yüzde 49.2, gıda dışı satışlar otomotiv yakıtı hariç yüzde 62.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 60.2 arttı. İşsizliğe ilişkin de "15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2021 Mayıs'ta bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı 0.6 puanlık azalışla yüzde 13.2 seviyesindedir" denildi.