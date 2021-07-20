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Haberler Ekonomi 750 muhafaza memuru alınacak

750 muhafaza memuru alınacak

750 muhafaza memuru alınacak

20.7.2021

TİCARET Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak. Başvurular dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet ve 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' üzerinden başvurabilecek, sınav bilgilerini ise 'Kariyer Kapısı' üzerinden görüntüleyecek.
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