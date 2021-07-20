TİCARET Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak. Başvurular dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet ve 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' üzerinden başvurabilecek, sınav bilgilerini ise 'Kariyer Kapısı' üzerinden görüntüleyecek.
750 muhafaza memuru alınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.