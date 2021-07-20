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Kişisel Verileri Koruma Kurumu personel alacak!

19 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede, Ticaret Bakanlığının 750 kişilik sözleşmeli muhafaza memuru ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 10 kişilik uzman yardımcısı alım ilanı yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu personel alacak!

20.07.2021, 09:36

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, uzman yardımcılığı sınavı yapacak. Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 10 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2020 ve 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 9 Ekim 2021 tarihinde yazılı sınav yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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