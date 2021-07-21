Hükümet düğmeye bastı! Milyonlarca gencin kazancı artacak

Böylece, sanayicilerin sektörel iş gücü planlamasını kolaylaştıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bu merkezlerde şu anda çıraklıkla kalfalık eğitimi gören yaklaşık 150 bin evladımız var. Bu rakamı 1 milyon çıkarmak istiyoruz ki sanayicinin ara kademede yaşadığınız sıkıntıların üstesinden gelebilelim. MEB ile iş birliği halinde taslak çalışmalarımızı bitirdik" açıklamasını yaptı.

PRİMLER ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 50'Sİ



Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanıyor. Çırak ve mesleki eğitim gören öğrencilere iş kazası, meslek hastalığı sigorta hükümleri uygulanıyor.

Hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılıyorlar. Sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50'si üzerinden hesaplanıyor. Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma, kamu görevlisi statüsünde sigortalı sayılması gerekenler 18 yaşından sonra sigortalı sayılıyor.

ÇIRAKLARIN AYLIK KAZANCI 1788 LİRA



Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmıyor. Bu durumda sigortalı olabilmek için genel kural İş Kanunu hükümlerine göre genç veya çocuk işçi olmak sosyal güvenlik anlamında hizmet akdiyle çalışmayı gerektiriyor.

İşverenlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücü talebini karşılamak için çıraklık eğitimi alan çırak, öğrencilerin prime esas kazançları aylık prim ve hizmet belgelerini 1'i ile 30'u arasında düzenleyenler için günlük 59,63, aylık kazanç tutarı da 1788 lira olarak ödeniyor.



TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRELERİ UZATILDI



İstihdam teşvikleri tek tek değerlendirilerek etkin alanlardaki destekler arttırılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla genç, kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatıldı.

Her 1 yıl için bir ay ilave sigorta prim desteği ile salgın nedeniyle yarım kalan, tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek. Tekstilde bir ve ikinci bölgeden taşınan firmalara teşvik süresi uzatıldı.