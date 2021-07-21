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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak

21.07.2021, 08:58

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Başvuru Süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular, Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecektir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacaktır. Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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