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Haberler Ekonomi Türk Telekom prime büyük avantajlar sunuyor

Türk Telekom prime büyük avantajlar sunuyor

Türk Telekom prime büyük avantajlar sunuyor

21.7.2021

TÜRK Telekom Prime, Bodrum'un en sevilen mekanlarında müşterileri için önemli avantajlar sağlıyor. Türk Telekom açıklamasına göre, "Türk Telekom Prime", Bodrum'un popüler sahillerinden Miya Beach, Moon Beach ve Sarnıç Beach ile yaptığı iş birlikleriyle yaz tatilinde büyük avantajlar sunuyor. Miya Beach, Moon Beach ve Sarnıç Beach'te vakit geçirmek isteyen Türk Telekom Prime müşterileri, cazip indirimlerden ve çeşitli ayrıcalıklardan yararlanıyor. Yaz sezonu boyunca geçerli olan kampanyayla mekanları ziyaret eden Prime müşterileri, yüzde 50 indirimli giriş hakkına sahip oluyor. Kampanyadan yararlanmak için kullanılacak kod PRIME PLAJ TCKN yazılıp 6262'ye SMS gönderilerek ya da Türk Telekom Mobil Online İşlemler Uygulaması Bana Özel Menüsü'nden temin edilebiliyor.

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