Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan dubleks daire için satış kararı verdi. Dairenin açık otoparkının mevcut olduğu ve her türlü belediye hizmetinden yararlandığı ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 13.09.2021 14:30 belirlendi.
Ankara'da icradan satılık dubleks daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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