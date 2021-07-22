Kırıkkale'de icradan satılık tarla

Mahkeme Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bulunan 15.000 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Arazinin köy yerleşimine yaklaşık 2.8000 metre uzaklıkta, arazi yoluna ise 250 metre mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 27.08.2021 11:10 belirlendi.