Bolu'da icradan satılık dubleks daire

Mahkeme Bolu'nun Alpağutbey Mahallesi'nde bulunan 208 metrekare dubleks daire için satış kararı verdi. Binanın mutfağında dolap ve tezgahı, banyoda banyo dolabı, duşa kabin ve klozet mevcut olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 06.10.2021 10:30 belirlendi.