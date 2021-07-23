Doğrudan satışta dünya ortalaması üzerinde büyüdük

DÜNYA Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu'nun (WFDSA) geçtiğimiz günlerde açıkladığı pandeminin etkisindeki 2020 yıl verilerine göre dünya doğrudan satış sektörü, 179 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Verilere göre Türkiye geçtiğimiz yıl da dahil son 3 yılda yüzde 5 oranında büyüdü. Türkiye bu veri ile, Avusturya, Almanya, Fransa gibi sektörün geleneksel pazarlarını geride bıraktı. QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, Türkiye'de sektörün girişimcilikle özdeşleştiğini, bu nedenle giderek daha fazla insanın sektörde yer almaya başladığını söyledi.

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