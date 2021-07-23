Fotoğrafçılardan ‘fırsatçılık’ tepkisi

İZMİR Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, sektörde yaşanan fırsatçılığa tepki gösterdi. Fotoğrafçıların kullandığı malzemelerin dolar endeksli olduğunu söyleyen Yavuz, "Döviz kurunun yükselişiyle birlikte gelen artışa bir noktada anlam verebiliyoruz. Lakin dövizin düştüğü veyahut sabit kaldığı zamanlarda fiyatın geriye düşmesi gerekirken, yine artış geliyor" dedi. Bu durumu fırsatçılık olarak değerlendirdiklerini belirten Yavuz, durumun düzelmesi için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

SEZON AÇILDI, İŞLER ARTTI

İZMİR'DE 1983'ten bu yana fotoğrafçılık yapan vc 3 dönemdir oda başkanı olarak görev yapan Murat Yavuz, pandeminin başından bu yana fotoğrafçı esnafının zor zamanlardan geçtiğini ve küçülmeye gittiğini belirterek, "Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte işlerimiz biraz arttı lakin yine de tedbirli olmaya çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR