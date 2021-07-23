  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Fotoğrafçılardan ‘fırsatçılık’ tepkisi

Fotoğrafçılardan ‘fırsatçılık’ tepkisi

Fotoğrafçılardan ‘fırsatçılık’ tepkisi

23.7.2021

İZMİR Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, sektörde yaşanan fırsatçılığa tepki gösterdi. Fotoğrafçıların kullandığı malzemelerin dolar endeksli olduğunu söyleyen Yavuz, "Döviz kurunun yükselişiyle birlikte gelen artışa bir noktada anlam verebiliyoruz. Lakin dövizin düştüğü veyahut sabit kaldığı zamanlarda fiyatın geriye düşmesi gerekirken, yine artış geliyor" dedi. Bu durumu fırsatçılık olarak değerlendirdiklerini belirten Yavuz, durumun düzelmesi için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

SEZON AÇILDI, İŞLER ARTTI
İZMİR'DE 1983'ten bu yana fotoğrafçılık yapan vc 3 dönemdir oda başkanı olarak görev yapan Murat Yavuz, pandeminin başından bu yana fotoğrafçı esnafının zor zamanlardan geçtiğini ve küçülmeye gittiğini belirterek, "Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte işlerimiz biraz arttı lakin yine de tedbirli olmaya çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fotoğrafçılardan ‘fırsatçılık’ tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.