İzmir’in taşı toprağı altın

TÜRKİYE ekonomisi dünyanın en fazla büyüyen ekonomilerinden biri olurken İzmirli şirketlere de rağbet arttı. Yurt içi ve dışından İzmirli firmalara yatırım yapan kuruluş sayısı çoğalırken son olarak Türk Savunma Sanayi devlerinden TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.'nin, Aliağa'da nitelikli çelik üretimi yapan Varzene Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye ortak olduğu kaydedildi. Bu arada 12 Ağustos'ta yapılacak 1 milyar 70 milyon euroluk Buca Metrosu ihalesi için de Türk ve dünya devleri şimdiden sıraya girdi.

TUSAŞ'TAN ALİAĞA'DA DEV ORTAKLIK

SON olarak Türk savunma sanayi devlerinden TUSAŞ Motor A.Ş. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan ve özel metal üretiminde Türkiye'nin en önemli firmalarından olan Varzene Metal'e ortak olduğu haberi geldi.

Varzene Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demirkaya

TUSAŞ Motor Sanayi'nin, Yönetim Kurulu Başkanlığını İsmail Demirkaya'nın yaptığı Varzene'nin yüzde 50 civarında bir hissesini satın aldığı konuşuluyor. Ortaklıkla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

TURKCELL'DEN SÜRPRİZ SATIN ALMA

TURKCELL geçtiğimiz günlerde İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji'yi satın almak için hisse devir sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Turkcell, işletme değerinin 29.6 milyon dolar olarak belirlendiği Boyut Grup Enerji'nin satın alımında, şirketin net borçları sonrasında 11,5 milyon dolar tutarında nakit çıkışı gerçekleştirecek.

İTALYAN CAREL CFM'NİN ANA HİSSEDARI OLUYOR

İTALYAN iklimlendirme şirketi Carel ise, İzmirli Türk şirketi CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın aldı. Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren CFM Soğutma, geçen yılı 14 milyon euroluk ciro ile kapattı. Şirketin satış değeri de 23.1 milyon Euro üzerinden yapıldı. Anlaşma tamamlandığında İtalyan dev, Türkiye'de uzun süredir distribütörü olan CFM'nin ana hissedarı alacak.

Çiftay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Aydın

BÜYÜK SATIŞ SON AŞAMADA

EGE'NİN çimento devi Batıçim'in yüzde 30'unun 95 milyon dolara Çiftay Holding'e devri için ise, işlemler son aşamaya geldi. Rekabet Kurulu'nun onayı geçtiğimiz günlerde çıktı. Şirketin ana hissedarı konumundaki 5 aileden Bükey, Günel, Egeli ve Grebene aileler, ellerindeki hisseleri bugünlerde Ankara merkezli Çiftay İnşaat şirketine devredecek. Çiftay Holding, Batıçim'in yönetim hakkının yüzde 38'ine sahip olacak. Şirketin yönetim hakkına sahip hisselerin yüzde 35'i ise, hisselerini satmayan İzmiroğlu-Ünal ailesinin elinde bulunuyor.

BAHREYNLİLER'DEN FOÇA'YA 131 MİLYON LİRA

TÜRKİYE'NİN ilk modern tatil köyü olarak bilinen 'Foça Tatil Köyü'nü ise, Bahreyn'den 'BKG Ortak Girişim' grubuna 131 milyon TL bedelle satıldı.

BUCA METROSU'NA BÜYÜK TALEP

BU arada 12 Ağustos'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Buca Metrosu ihalesi için de Türk ve dünya devleri şimdiden sıraya girdi. 1 milyar 70 milyon euroluk 13,5 km'lik hattın yapım ihalesinin ikinci aşamasında davet gönderilen 13 firma mali tekliflerini sunacak. Değerlendirme sonunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecek ve yüklenici ile imzalanacak sözleşmenin ardından inşaat çalışmalarına hemen başlanacak. Dev ihaleye davet edilen firmalar ise şöyle: ■ Bayburt Grup & Azercon OJSC İş Ortaklığı ■ CCM Buca İş Ortaklığı (CHİNA State Construction, Cengiz İnşaat, MESA Mesken Anonim Şirketi İş Ortaklığı) ■ China Civil Engineering Construction Corporation ve Kolin İnşaat İş Ortaklığı ■ Dentas-Gurbag İş Ortaklığı ■ Doğuş İnşaat ■ EEB-CRFG-CREGC-MAKYOL Konsorsiyumu ■ Gülermak İnşaat ■ Dere - NORINCO İş ortaklığı ■ Dillingham Construction - Özaltın İnşaat İş Ortaklığı ■ Mosinzhproekt - ENKA İş Ortaklığı ■ SMU Ingeokom - Metgun İş Ortaklığı ■ Yapı Merkezi - Nurol İş Ortaklığı ■ Power Construction Corporation Of China - Özgün İnşaat İş Ortaklığı

MOBİL OYUN SEKTÖRÜNÜN DE GÖZDESİ İZMİR

MOBİL oyunlar konusunda da İzmir'e ilgi var. Mobil oyunlar geliştiren İzmir merkezli yerli girişim Ela Game Studio'nun, Avusturya kökenli melek yatırımcı Roman Kaiser'den 1.4 milyon Euro değerleme ile yatırım aldığı belirtildi. Öte yandan 2020 yılının Ağustos ayında Zynga tarafından satın alınan Rollic'in de beraber High Heels! oyununu geliştirdiği İzmir'deki yerli partner stüdyosu Uncosoft'u satın aldığı duyuruldu.

ERHAN GÜLENÇ