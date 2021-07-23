Ödemiş patatesinde ikinci ürün zamanı

İZMİR'DE Küçükmenderes Ovası'nda yılda üç kez ürün veren yaz patatesinde sona gelindi. Ödemişli üreticiler, güz patates ekimlerine bayram sonrasında başlayacak. Patates fiyatlarının istikrarsız seyretmesi nedeniyle yaz dönemindeki umutlarını güz dönemine aktardıklarını belirten üretici İsmail Sağır, "Fiyat 60 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında gitti geldi. Tarlada ortalama 1 TL'ye satış gördü. Tonaj elde edenler para kazandı. Fakat rekoltesi düşük üreticiler maliyeti ancak kurtardı. Fiyatların yükseleceği beklentisi içine giren üreticiler, ne yazık ki daha düşük fiyatlarla ürünü zar zor ellerinden çıkarabildi" dedi.

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