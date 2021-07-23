Şevket Sabancı hayatını kaybetti

SABANCI Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı vefat etti. 85 yaşındaki Şevket Sabancı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede son nefesini verdi. Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu bulunan ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi olan Şevket Sabancı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

MERHUM Şevket Sabancı için bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

SABANCI'NIN cenazesi daha sonra İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.