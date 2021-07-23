Mahkeme Yalova'nın merkez ilçesinde bulunan 9.251 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çıkardı. Arsaya yakın mesafede 17 Ağustos Deprem anıtı, Kipa AVM, Yalova Atatürk Stadyumu olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 02.09.2021 14:45 belirlendi.
Yalova'da icradan satılık arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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