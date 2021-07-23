Yerli POS yazılımından 6 milyar TL ciro hedefi

İNTERNET üzerinden alışverişlerde ödeme ve sanal POS hizmeti veren yerli yazılımdan, yıl sonunda 6 milyar lira ciro bekleniyor. İzmir'de bir Türk mühendis tarafından 2009'da yazılımı yapılan PayTR, sektörde hızla büyüdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından belirlenen en hızlı büyüyen 100 şirket arasına giren firma, finansal teknolojilerde yerlileşme adımına da önemli destek sağladı. PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, salgın sürecinin büyümelerine katkı sağladığını belirtti. Merkez Bankası'nın, PayTR'nin ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı gerçekleştirebilmesine de izin verdiğini anımsatan Tombul, "Gelişmeye, büyüme devam ediyoruz. Firmamızın müşterisi şirketlerdi, buna son tüketicileri de eklemek istiyoruz" diye konuştu.

"İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ"

SANAL POS hizmeti veren firma sayısının da giderek artığına değinen Tombul, sayının artmasıyla rekabetin yoğunlaştığını, gelecek dönemde birleşmelerin görülebileceğini belirtti. Tombul, "2025 yılına kadar şirket değerini 1 milyar doların üzerine çıkararak Türkiye'den bir 'finansal teknoloji unicornu' çıkarmayı hedefliyoruz. Çok iddialı bir yaklaşım ama buna inanıyoruz ve başaracağız" ifadesini kullandı.