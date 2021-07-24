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Haberler Ekonomi Demir çelikte Eylül ayı dış satımı yapıldı

Demir çelikte Eylül ayı dış satımı yapıldı

Demir çelikte Eylül ayı dış satımı yapıldı

24.7.2021

EGE Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Kovid-19 mücadele kapsamında aşılama oranlarının artmasıyla sektörün hareketlendiğini belirterek, "Eylül ayı için ihracat satışlarımızı yapmış durumdayız" dedi. Ertan, demir çelik sektöründe talebin hızla arttığını ancak üretim ve ham madde tedarikinin buna yetişemediğini, fiyatların ise hızla yükseldiği bir dönemin yaşandığını bildirdi.
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