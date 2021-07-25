1 milyon teknoloji mimarı genç yetişiyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi talimatının ardından başlatılan "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nde yolun yarısı aşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "BTK Akademi, şu anda 600 binden fazla gencimizin çevrimiçi olarak eğitim aldığı bir platform haline gelmiş durumda. Çevrimiçi eğitimler; programlama dillerinden siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden çocuklara yönelik özel robotik kodlamaya kadar birçok alanda hız kesmeden devam ediyor" dedi.

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) uzun bir süredir faaliyette bulunan BTK Akademi portalı üzerinden gençlere teknolojinin birçok alanında eğitimler verilmeye devam ediliyor. Sayan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladığımız Milli Teknoloji Hamlesi, ülkemizin dijital ve teknolojik ilerlemesinin miladına dönüştü. Tüm illerden güzel haberler geliyor" dedi.

YANIMIZDA HİSSETTİK

BTK'NIN 2017'de BTK Akademi'yi kurduğunu anlatan Sayan, şunları söyledi: "Gençlerimizin özellikle pandemi döneminde kendilerini ilgi duydukları alanlarda geliştirebilmeleri amacıyla 166 konu başlığında 82 bin 553 dakika eğitimi paylaştık.www. btkakademi.gov.tr adresinden ulaşılabilen eğitimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Platformda bulunan eğitimlerin tamamı ücretsiz. Eğitimler ülkemizin en seçkin eğitmenleri tarafından veriliyor."

Çevrimiçi eğitimlerin programlama dillerinden siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden çocuklara yönelik özel robotik kodlamaya kadar birçok alanda hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Sayan, "Temennimiz pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte çevrimiçi olarak verdiğimiz eğitimlerin yüz yüze devam etmesi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yenilikçi vizyonu, gençlerimize verdiği değeri, bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealine olan inancını en güçlü şekilde paylaşıyoruz. Daima yanımızda hissettiğimiz desteği için minnettarız. Bilişim alanında eğitim hayatına devam edecek gençlerimizden BTK Akademi'den eğitim almayan hiç kimse kalmayacak" ifadelerini kullandı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK