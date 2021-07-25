Pandemide 7 milyon aileye 10,6 milyar liralık destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği sosyal destek programları ile Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde yaklaşık 7 milyon tekil aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı. Bu sürede 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYD) her ay düzenli gönderilen periyodik paylar artırıldı.

TAM KAPANMADA

İLK fazda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan düzenli sosyal yardım alan ve 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira nakdi yardım yapıldı. İkinci fazda hanelere 1000'er lira nakdi yardım sağlandı. Üçüncü faz kapsamında da ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira ödeme gerçekleştirildi. Bu ödemelerden de 2 milyonun üzerinde hane faydalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Bağış Kampanyası" kapsamında toplanan ve 2 milyar lirayı aşan bağışlar, ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıldı. Hanelere 1000'er lira nakdi yardım aktarıldı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde geçerli olmak üzere Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hayata geçirildi. 2 milyonun üzerinde haneye 1100'er lira tutarında tek seferlik ödeme yapılarak, toplam 2,2 milyar lira sosyal yardım ödemesi yapıldı. Böylece, Kovid-19 dönemini kapsayan Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde uygulanan faz 1, faz 2, faz 3, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası ve Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile yaklaşık 7 milyon tekil aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı.

SOSYAL YARDIMLARIN TUTARLARI ARTIRILDI

SALGIN döneminde belirli sosyal yardım programlarının tutarları yüzde 18 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda artırıldı. Bu kapsamda, 2020'de Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile toplam 107 bin kişiye 341 milyon lira sosyal yardım yapıldı. 2020'de 2,6 milyon öğrenciye 730 milyon lira sosyal yardım yapıldı. 1003 SYD Vakfına her ay gönderilen kaynak, 135 milyon liradan 188 milyon liraya çıkarıldı.