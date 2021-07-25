ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongrenin ülkenin borç limitini yükseltmemesi halinde Bakanlığın 2 Ağustos'ta "olağanüstü önlemler" alması gerekeceğini bildirdi. Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup kaleme aldı. Yasal borç limitinin 31 Temmuz'a kadar askıda olduğunu hatırlatan Yellen, 1 Ağustos itibarıyla ABD'nin ödenmemiş borcunun yasal limite ulaşacağını bildirdi. Yellen, 2 Ağustos'a kadar borç limitinin askıya alınması veya artırılması için harekete geçilmemesi halinde Hazine Bakanlığının ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için bazı olağanüstü önlemler almasının gerekeceğini ifade etti.
Yellen’dan Kongreye ‘borç limiti’ uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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