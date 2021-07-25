Yellen’dan Kongreye ‘borç limiti’ uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongrenin ülkenin borç limitini yükseltmemesi halinde Bakanlığın 2 Ağustos'ta "olağanüstü önlemler" alması gerekeceğini bildirdi. Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup kaleme aldı. Yasal borç limitinin 31 Temmuz'a kadar askıda olduğunu hatırlatan Yellen, 1 Ağustos itibarıyla ABD'nin ödenmemiş borcunun yasal limite ulaşacağını bildirdi. Yellen, 2 Ağustos'a kadar borç limitinin askıya alınması veya artırılması için harekete geçilmemesi halinde Hazine Bakanlığının ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için bazı olağanüstü önlemler almasının gerekeceğini ifade etti.

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