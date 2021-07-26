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Haberler Ekonomi Otomotivde yatırım için 1.5 milyon satış olmalı

Otomotivde yatırım için 1.5 milyon satış olmalı

Otomotivde yatırım için 1.5 milyon satış olmalı

26.7.2021

OTOMOTİV Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, "Otomotivde yatırım için iç pazar çok önemli. Yeni yatırımcıları çekmek için iç pazar satışlarını 1,5 milyon adede taşımanın yollarını aramalıyız." ifadelerini kullandı. Mersin, "Türkiye'nin lokomotif sektörünü devletimizin desteklemesi lazım. Türk otomotiv pazarının ivmelenmesi için öncelikle vergi dilimlerinin güncellenmesi lazım. ÖTV baremlerinin güncellenmesi ve kalıcı hurda teşviki ile ekonomimizi istikrarlı ve stabil hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

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