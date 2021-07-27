İhracatımız 385 milyon dolara ulaştı

EGE Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracatı yüzde 20 artışla 385 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, "2021 yılının ilk yarısında 202 milyon dolar kağıt ve mamulleri, yüzde 42 artışla 105 milyon dolar mobilya, yüzde 15 artışla 55 milyon dolar odun dışı orman ürünleri, 23 milyon dolar ahşap mamulleri ihraç ettik. Odun dışı orman ürünlerinde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ürün sırasıyla; 27 milyon dolarla dünya üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini yaptığımız kekik, 14 milyon dolarla dünya üretiminin yüzde 90'ından fazlasını ürettiğimiz defne yaprağı, 3 milyon dolarla ada çayı, 2 milyon dolarla meyan kökü, 1 milyon dolarda tıbbi bitkiler ve biberiyedir" dedi.

Türkiye'nin odundışı orman ürünleri ihracatının yüzde 55'ini Birlik olarak yaptıklarını belirten Yağcı, "İlk 6 ayda mobilya ürünlerinde en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler; 10 milyon dolarla Almanya, 9 milyon dolarla Hollanda ve İsrail" diye konuştu.